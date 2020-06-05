Inchcape трансформирует структуру дилерской сети Volvo в Москве

Официальный дилер Volvo, компания Inchcape, продолжает стратегию долгосрочной трансформации сети, предполагающей развитие двух современных дилерских центров шведского бренда в Москве: Inchcape Центр и Inchcape Восток, а также запланированное прекращение работы третьего центра – Inchcape Юг.

Как сообщает пресс-служба шведской марки, год работы в формате трех дилерских центров потребовался для внедрения новейших стандартов Volvo Car Russia в пространство Inchcape Восток. Первым шагом в реализации обозначенных планов является возобновление деятельности этого центра с 1 июня после введенных в Москве временных ограничений, вторым шагом – плавное прекращение работы Inchcape Юг до конца июня.

Напомним, технологичный дилерский центр Inchcape Восток был открыт в июне 2019 года в Балашихе. Сегодня это пространство площадью 1436 кв.м оборудовано в соответствии с самыми современными стандартами Volvo Retail Experience (VRE). В просторном шоу-руме представлен полный модельный ряд Volvo, также центр предлагает автомобили с пробегом и осуществляет обслуживание клиентов по стандарту «Персональный Сервис Volvo». Inchcape Восток уже сегодня обладает всей необходимой зарядной инфраструктурой для электромобилей, что соответствует планам развития бренда Volvo Recharge на российском рынке.

Российские дилеры Volvo в мае реализовали 161 автомобиль, что на 76% ниже показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи Volvo составили 1955 машин – на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале у российских дилеров появились подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, а также седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum. Кроме того, в мае начался прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации Momentum с расширенным пакетом опций.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».