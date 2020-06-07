Renault в мае снизила продажи в России на 47%

Российские дилеры Renault в мае реализовали 5640 автомобилей – на 47% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 40831 машину, что на 22% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 8,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 1470 потребителей (-55%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 1396 единиц (-39%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 1256 реализованных автомобилей (-51%). Продажи кроссовера Kaptur составили 815 машин, что на 63% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Renault начали прием заказов на все комплектации нового Renault Kaptur, который поступит в продажу в середине июня. Новинка предлагается в трех уровнях оснащения – Life, Drive, Style, а также в лимитированной серии Edition One – по цене от 1 млн 020 тыс. рублей. Кроме того, в нашей стране начался прием заказов на обновленный фургон Renault Master стоимостью от 1 млн 915 тыс. рублей.

Какие еще новинки можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».