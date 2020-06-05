Changan в мае увеличил продажи в России в 2,2 раза

Российские дилеры Changan в мае реализовали 231 автомобиль, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. За пять месяцев 2020 года продажи Changan выросли в 3,8 раза и составили 1699 машин.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, лидером продаж в мае в России стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus. Второе место занял полноприводный внедорожник Changan CS75FL, массовые продажи которого стартовали в апреле 2020 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 июня, после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, дилерские центры Changan в Москве возобновили продажи автомобилей в полном объеме с соблюдением всех мер безопасности. Ранее, с 25 мая, свою работу восстановили салоны марки в Сибири, на Урале, Юге России и в Московской области. Всего на сегодняшний день дилерская сеть Changan насчитывает 86 автомобильных салонов по всей России.

Полный список дилеров (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».