KIA в мае снизила продажи в России на 59%

Российские дилеры KIA в мае реализовали 8008 автомобилей – это на 59% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года в России было продано 64212 автомобилей KIA, что на 30% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,4% против 14,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в мае было реализовано 3655 автомобиля (-56%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял новый компактный кроссовер KIA Seltos, который выбрали 809 покупателей. Третий результат показал кроссовер Sportage – 745 реализованных автомобилей (-74%). Далее идет бизнес-седан KIA Optima, чьи продажи составили 697 единиц (-65%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне в России стартовали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed, производство которого налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Стоимость новинки в стартовой комплектации Luxe составляет 1 млн 499 тыс. 900 рублей. В топовой версии Premium новый KIA XCeed обойдется в 2 млн 039 тыс. 900 рублей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».