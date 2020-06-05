Volkswagen в России в 2019 году вдвое увеличил чистую прибыль по РСБУ

Компания «Фольксваген Груп Рус» по итогам 2019 года заработала 17,988 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета компании.

Как сообщает агентство «Прайм», выручка компании за отчетный период выросла на 14%, до 330,882 млрд рублей, себестоимость продаж – на 13,5%, до 276,827 млрд рублей, валовая прибыль – на 19%, до 54,055 млрд рублей, коммерческие расходы – на 13%, до 40,505 млрд рублей, управленческие расходы – на 48%, до 12,660 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 5%, до 889,6 млн рублей, прибыль до налогов выросла почти в два раза – до 22,503 млрд рублей.

Дебиторская задолженность Volkswagen в России в 2019 году выросла на 30%, до 17,369 млрд рублей, долгосрочные обязательства снизились на 57,5%, до 10,537 млрд рублей, а краткосрочные, наоборот, выросли на 29%, до 114,367 млрд рублей, из которых кредиторская задолженность в объеме 83,943 млрд рублей выросла на 11% в годовом выражении.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на производственных площадках компании «Фольксваген Груп Рус» в 2019 году было произведено 214 тыс. автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Так, на заводе компании в Калуге в прошлом году было выпущено 150 тыс. автомобилей (+5%), на производственной площадке в Нижнем Новгороде – 64 тыс. машин (+13%). Стоит отметить, что в декабре 2019-го на мощностях ГАЗа стартовало производство компактного кроссовера Skoda Karoq по методу полного цикла. Таким образом, Karoq стал третьей по счету моделью Skoda на конвейере этого предприятия после Octavia и Kodiaq.

Продажи самой массовой модели российского завода Volkswagen – седана Polo – в 2019 году составили 56102 экземпляра (-5,6%). Реализация кроссовера Tiguan увеличилась на 11,1% до 37242 единиц. Бестселлером Skoda в России остается компактный лифтбэк Rapid – на этой модели остановил свой выбор 35121 покупатель, что соответствует уровню предыдущего года. Второе место среди моделей Skoda занимает Octavia, чьи продажи увеличились на 8,5% до 27161 машины. Замыкает тройку бестселлеров марки по-прежнему внедорожник Kodiaq с показателем 25069 реализованных автомобилей (+54,4%).

Кроме того, в 2019 году компания «Фольксваген Груп Рус» экспортировала в страны Европы и СНГ 24,6 тыс. автомобилей российского производства (+23%). Как отмечают в «Фольксваген Груп Рус», это в очередной раз подтверждает высокое качество производимых в России автомобилей.

Напомним, весной 2020 года компания «Фольксваген Груп Рус» начала производство и продажи в России лифтбека Skoda Rapid второго поколения, а также нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Кроме того, в четвертом квартале на российском рынке появится новое поколение Skoda Octavia, производство которого будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде.

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