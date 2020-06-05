Компания Toyota представила обновленный пикап Hilux, премьера которого состоялась в Таиланде. На местном рынке новинка появится до конца июня, цены на машину пока неизвестны. В Европе автомобиль поступит в продажу до конца нынешнего года, сообщает портал Autonews.ru.

Дизайн обновленного Hilux получил черты кроссовера RAV4 пятого поколения. От предшественника рестайлинговый пикап отличается большой решеткой радиатора с горизонтальными планками, новыми воздухозаборниками, уменьшенными противотуманными фарами и иной оптикой. Водителю доступна модернизированная мультимедийная система с 8-дюймовым монитором. Среди электронных помощников в пакете Toyota Safety Sense – продвинутый круиз-контроль и функция контроля движения в полосе.

Главное техническое новшество рестайлингового пикапа – модернизированный 2,8-литровый дизельный двигатель, чья мощность теперь составляет 204 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч у обновленного Hilux занимает 10 секунд. Средний расход топлива – 7,8 л на 100 км пробега. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Также в компании заявили, что оснастили новинку улучшенной подвеской и модернизированными амортизаторами.

На данный момент на российском рынке дорестайлинговый Toyota Hilux предлагается по цене от 2 млн 976 тыс. рублей. В моторную гамму пикапа входят 2,4- и 2,8-литровые дизельные двигатели мощностью 150 и 177 л. с. соответственно. Первый работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а второй – с «автоматом» такого же диапазона.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле нынешнего года Toyota Hilux стал самым популярным пикапом в России – за месяц россияне купили 175 таких машин.

Какие новинки можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».