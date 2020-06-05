Продажи Ford Transit в мае снизились на 15%

Российские дилеры Ford в мае реализовали 731 легкий коммерческий автомобиль Ford Transit – это на 15% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 3344 машины, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как отмечает президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов, значительная часть проданных автомобилей в мае пришлась на розничные продажи в тех регионах, где дилерские центры могли осуществлять деятельность. «Доля Ford Transit в сегменте LCV рекордно выросла с начала года, и мы приложим все усилия для ее дальнейшего роста», – заявил он.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Стабильный спрос на Ford Transit обеспечивает также доступность специальных версий автомобилей и возможность заказа автомобиля спецверсии за 1 визит в дилерский центр. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе FordTransit насчитывает 107 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

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