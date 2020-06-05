«Рольф» создает Единый отдел продаж

В компании «Рольф» создана новая структура – Единый отдел продаж. Задача его сотрудников – консультирование клиентов компании, которые хотят купить автомобиль, но пока не определились с выбором. На Единый отдел продаж будут переводиться звонки и обращения клиентов, которые интересуются разными брендами и моделями или готовы рассматривать несколько вариантов в рамках оговоренного бюджета, сообщает пресс-служба дилера.

Специалисты Единого отдела продаж обладают экспертизой не только в выборе автомобилей различных брендов, но и информируют клиентов о действующих акциях и спецпредложениях, помогают выбрать дополнительное оборудование и аксессуары для автомобиля, подобрать страховые программы, при желании клиента – подать заявку на кредит и сдать автомобиль в трейд-ин. Также в случае, если клиенту по каким-то причинам не подходят предложенные новые автомобили, специалисты подберут доступные автомобили с пробегом, которые удовлетворяют предъявленным требованиям. При желании покупателя вся сделка по приобретению автомобиля может быть совершена в режиме онлайн, а автомобиль – доставлен по адресу, удобному для клиента, и передан бесконтактным способом.

В команду Единого отдела продаж вошли продавцы с опытом работы в разных брендах. Дополнительно все сотрудники новой структуры прошли специальную программу подготовки в Академии Рольф.

Портфель брендов компании «Рольф» включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota и Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».