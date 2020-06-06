Британский авторынок в мае показал худший результат с 1952 года

Британский авторынок в мае снизился на 89% и составил 20247 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат с мая 1952 года, несмотря на то, что с середины месяца дилерам были разрешены дистанционные продажи. По итогам пяти месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 508125 единиц (-51,4%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в мае стал Ford, реализовавший 2111 автомобилей (-89,4%). Второе место занял Mercedes-Benz, продажи которого составили 2002 машины (-86,1%). Третий результат показала Audi – 1501 проданный автомобиль (-88,1%). Замыкают пятерку лидеров BMW (1472 шт., -88,1%) и Volkswagen (1197 шт., -92,4%).

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