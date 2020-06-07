Авторынок Германии в мае упал на 50% после открытия дилерских центров

Авторынок Германии в мае упал на 49,5% и составил 168148 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), после снижения продаж на 61% в предыдущем месяце рынок все еще остается очень слабым даже после открытия дилерских центров. По итогам пяти месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 990350 единиц (-35%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в мае реализовал 29568 машин (-51,5%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 42,5% до 17134 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 13915 автомобилей (-61,7%). Замыкают пятерку лидеров Ford (11156 шт., -57,1%) и BMW (10240 шт., -62,1%).

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