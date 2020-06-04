GAC может привезти в Россию седаны серии GA

Компания GAC рассмотрит возможность расширения модельной линейки в России за счет седанов. Об этом порталу «Китайские автомобили» заявили в GAC Motor, отметив, что первоочередное внимание планируется уделять внедрению внедорожников и минивэнов, которые обладают наибольшей конкурентоспособностью и рыночным потенциалом. В актуальном модельном ряду GAC Motor представлено три седана серии GA – GA4, GA6 и GA8.

Напомним, российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, и в настоящее время он представлен единственной моделью – флагманским кроссовером GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей до 2 млн 498 тыс. рублей. В конце июня должны стартовать продажи минивэна GN8, а чуть позже до дилеров доберется и среднеразмерный кроссовер GS5. Ранее в компании также планировали добавить в ассортимент компактный паркетник GS4, но его дебют на российском рынке был отложен из-за смены поколений модели в Китае.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «ГАК Мотор Рус» увеличила количество дилерских центров в России. Четвертым партнером компании стала группа «Обухов» в Москве. До сих пор в ее портфеле было три бренда, включая два китайских – Volvo, Geely и Changan. Напомним, у GAC Motor уже есть дилер в Москве – «Автолайт-Восток» на улице Прокатной, а также в Санкт-Петербурге и Владимире. Владимирский «Автотракт» – единственный, который фигурировал в числе восьми первых потенциальных партнеров китайского бренда. С остальными семью соглашения по разным причинам до сих пор не подписаны.

Полный список дилеров GAC (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».