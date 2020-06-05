«Рено Россия» в 2019 году получила убыток по РСБУ против прибыли годом ранее

Компания «Рено Россия» по итогам 2019 года получила чистый убыток по РСБУ в размере 171,729 млн рублей против прибыли в 3,604 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Как сообщает агентство «Прайм», выручка предприятия «Рено Россия» при этом выросла на 4,5%, до 143,53 млрд рублей, себестоимость продаж – на 8,6%, до 136,847 млрд рублей, а валовая прибыль упала на 41%, до 6,683 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли на 6,7% за отчетный период до 16,241 млрд рублей, управленческие расходы – на 6,8%, до 3,196 млрд рублей, убыток от продаж вырос на 84%, до 12,754 млрд рублей, убыток до налогов составил 336,725 млн рублей против прибыли в 2018 году.

Дебиторская задолженность компании в 2019 году снизилась на 6%, до 5,706 млрд рублей, долгосрочные обязательства выросли незначительно – на 0,3%, до 823,19 млн рублей, краткосрочные выросли значительнее – на 22%, до 32,448 млрд рублей, из которых 30,759 млрд приходится на кредиторскую задолженность, она выросла также на 22% за отчетный период.

По итогам 2019 года московский завод «Рено Россия» выпустил 100357 автомобилей (+2,4%). Напомним, в настоящее время на предприятии производятся кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana. Стоит отметить, что предприятие Renault в Москве впервые стало «материнским заводом» для новой глобальной модели Arkana, в разработке которой принимали участие преимущественно российские специалисты. Renault Arkana – первая модель Альянса в нашей стране, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. Кроме того, на мощностях АВТОВАЗа в прошлом году было выпущено 39175 седанов Renault Logan (-1,1%) и 33468 хэтчбеков Sandero (-8,9%).

По итогам 2019 года бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом году на нем остановил свой выбор 39031 потребитель (-5,7%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, разошедшийся в количестве 35391 единицы (+16,9%). Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 30496 реализованных автомобилей (-3,4%). Продажи кроссовера Kaptur составили 25799 машин, что на 14,1% ниже показателя годичной давности. Новый купе-кроссовер Renault Arkana, который поступил в продажу в июле 2019-го, до конца года нашел 11311 покупателей.

Кроме того, в 2019 году компания Renault Россия установила новый рекорд продаж автомобилей Renault российского производства на рынках стран СНГ и Монголии. Так, на внешние рынки было поставлено 15785 автомобилей, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Стоит отметить, что летом 2019-го компания Renault Россия начала экспорт нового купе-кроссовера Renault Arkana на рынки Беларуси, Азербайджана, Армении и Кыргызстана, а в сентябре новая модель появилась в Казахстане. В октябре продажи Renault Arkana стартовали в Монголии, и в дальнейшем компания рассматривает возможность расширения поставок в страны дальнего зарубежья.

Напомним, в январе 2019 года компания Renault Россия стала участником специнвестконтракта, заключенного между АВТОВАЗом и Минпромторгом РФ. СПИК должен поддержать развитие модельной линейки Renault в России, а также других брендов Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и способствовать модернизации производственных мощностей.В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, а Renault совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, продолжит развитие проектов в области НИОКР в России и увеличит объемы экспорта.

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