Suzuki в мае снизила продажи в России на 20%

Российские дилеры Suzuki в мае реализовали 349 автомобилей – это на 20% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 2579 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в мае остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 262 экземпляров (-29%). Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 49 покупателей. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце снизилась на 41% до 38 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Сузуки Мотор Рус» в мае реализовала 20-тысячный кроссовер Suzuki Vitara с момента выхода на российский рынок новой Vitara в июле 2015 года.

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