Suzuki в мае снизила продажи в России на 20%

Российские дилеры Suzuki в мае реализовали 349 автомобилей – это на 20% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 2579 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в мае остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 262 экземпляров (-29%). Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 49 покупателей. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце снизилась на 41% до 38 автомобилей.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Сузуки Мотор Рус» в мае реализовала 20-тысячный кроссовер Suzuki Vitara с момента выхода на российский рынок новой Vitara в июле 2015 года.
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На самом деле, в сравнении с прошлым месяцем, продажи Сузуки выросли на 16%. Сравниваете с прошлым годом? Ну тогда давайте посмотрим, как обстоят дела у других брендов. Например, у Хендая, у Ниссана, у Рено. Спойлер: продажи у них в сравнении с прошлым годом упали еще сильнее. Сузуки лучше других переживает кризисное время.
Тимофей