Рынок подержанных мотоциклов в России сократился на 18%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 4 месяца 2020 года жители нашей страны приобрели 18,8 тыс. мотоциклов с пробегом. Это на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года (22,9 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты агентства, в 1 квартале этот рынок еще показывал рост (+37% до 9,9 тыс. шт.), но вследствие апрельского падения (-43% до 8,9 тыс. шт.), связанного с пандемией коронавируса, ушел «в минус».

Более четверти вторичного рынка мототехники в нашей стране приходится на продукцию Honda – с января по апрель россияне купили 4,8 тыс. таких подержанных мотоциклов. Далее по предпочтениям следуют еще три японских бренда: Yamaha (3,2 тыс. шт.), Suzuki (2,1 тыс. шт.), Kawasaki (1,7 тыс. шт.). А замыкает ТОП-5 марочного рейтинга немецкий BMW, мотоциклы которого на вторичном рынке разошлись тиражом в 1,5 тыс. единиц. Мототехника других марок была перепродана в количестве менее тысячи экземпляров.

Больше всего мотоциклов с пробегом покупают в Москве и Подмосковье (2,7 тыс. и 2,2 тыс. шт. соответственно), на долю которых в январе – апреле нынешнего года суммарно пришлось 26% всего рынка. На третьем месте находится Санкт-Петербург (1,1 тыс. шт.). Показатели перепродаж мототехники в других субъектах РФ находятся ниже отметки в 1000 штук, а в ТОП-5 здесь попадают Краснодарский край и Свердловская область.

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