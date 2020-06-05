КАМАЗ перенес корпоративный отпуск из-за роста заказов

На КАМАЗе выпущено распоряжение-постановление, согласно которому двухнедельный оплачиваемый отпуск работников компании, прежде запланированный на период с 20 июля по 2 августа, перенесен на 17-30 августа. Как сообщает пресс-служба предприятия, решение о переносе даты начала и окончания ежегодного оплачиваемого отпуска с июля на август было принято в связи с необходимостью своевременного выполнения большого объема заказов, поступивших от клиентов. Благодаря активной работе службы продаж компании, а также мерам поддержки спроса на коммерческую технику, принятым руководством РФ, отмечен стабильный рост заявок на грузовики «КАМАЗ» в июне-июле.

Практика единых дат ежегодных оплачиваемых отпусков для большей части персонала применяется на КАМАЗе с 2010 года в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха. В 2020 году первая часть оплачиваемого отдыха камазовцев продлилась с 9 по 22 января.

Напомним, в апреле КАМАЗ выпустил 3113 грузовых автомобилей, а производственный план на май, с учетом меньшего количества рабочих дней, составил не менее 2800 машин. В прошлом месяце предприятие работает в традиционном двухсменном режиме, суточный темп составляет 180 автомобилей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2020 года в России было зарегистрировано 1,8 тыс. грузовых автомобиля «КАМАЗ» – это на 27,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате КАМАЗ сохраняет лидерство на российском рынке грузовиков с долей около 40%.

Ранее КАМАЗ начал продажи флагмана новейшей линейки К5 – магистрального тягача КАМАЗ-54901, производство которого было запущено в 2019 году. До старта продаж партии новых тягачей были переданы нескольким крупным перевозчикам для тестовой эксплуатации, модель испытана в реальных условиях перевозок и доработана производителем по отзывам потребителей. Прейскурантная цена на автомобиль – 7 млн 099 тыс. 200 рублей (включая сервисный контракт). Конечная цена устанавливается официальными дилерами компании. Сегодня уже более 50 дилеров по всей России изъявили желание взять автотехнику для реализации. В мае-июне машины появятся в российских регионах. Отмечен интерес к новинке среди клиентов: приобретены первые девять автомобилей, в числе обладателей – крупные федеральные ритейлеры.

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