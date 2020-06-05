Власти могут выделить 5 млрд рублей на закупки школьных автобусов

Власти РФ изучают возможность закупки школьных автобусов на 5 млрд рублей, таким образом, размер поддержки автопрома вырастет до 30 млрд рублей Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что эта традиционная мера эффективно работает, начиная с 2016 года.

Министр напомнил, что в конце мая правительство РФ выделило 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей в период пандемии. Ожидается, что выделенное финансирование позволит в 2020 году произвести и продать более 220 тыс. автомобилей.

Так, из 25 млрд рублей на программы льготного автокредитования будет направлено 7 млрд рублей, 6 млрд рублей – на льготный автолизинг, 2,5 млрд рублей – на финансирование новой программы «Доступная аренда», которую запустят в июне этого года, пишет агентство «ТАСС». Также 4,5 млрд рублей будет направлено на обеспечение опережающей закупки автомобильной техники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями, оставшиеся 5 млрд рублей – на закупки автомобилей скорой помощи для регионов.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.