В мае у пяти брендов продажи автомобилей выросли

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о падении продаж новых легковых автомобилей и LCV в России по итогам мая на 52%. Между тем, у пяти марок зафиксирован рост объемов реализации.

Так, наибольший показатель роста, по данным АЕБ, отмечен у китайского производителя Changan – продажи автомобилей этого бренда в мае выросли на 124% (по отношению к маю 2019-го). Положительная рыночная динамика наблюдается еще у двух китайских марок – FAW (+19%) и Haval (+5%). Кроме них, «в плюсе» оказались японский бренд Isuzu (+29%) и итальянский Fiat (+1%).

У остальных же участников российского авторынка в мае зафиксировано падение продаж. При этом у таких марок, как Mitsubishi, Lifan, Infiniti и Zotye, оно превысило 80%.

Эксперты агентства также отмечают, что несмотря на двукратное падение продаж новых машин в мае (63 тыс. шт.), их объем по сравнению с апрелем 2020 года (38,9 тыс. шт.) вырос в 1,6 раза.

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