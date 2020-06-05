Hyundai в мае снизила продажи в России на 57%

Российские дилеры Hyundai в мае реализовали 6477 автомобилей – на 57% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 50479 машин (-30%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,6% против 11,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в мае остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 3243 проданных машины (-44%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris, чья реализация составила 1924 автомобиля (-64%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 584 покупателей (-67%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чей результат составил 416 реализованных машин (-56%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему бизнес-седан Sonata, продажи которого составили 217 автомобилей (-62%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», осенью на российском рынке должны появиться абсолютно новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade и седан Elantra нового поколения.

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