ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам мая

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в мае стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 3243 автомобиля, что на 44% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял внедорожник LADA 4x4 с показателем 1664 проданных машины, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показал Renault Duster, на котором остановили свой выбор 1470 покупателей (-55%). Далее идет Toyota RAV4, разошедшийся тиражом 1226 экземпляров (-51%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Volkswagen Tiguan, чьи продажи составили 1199 машин (-59%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам мая также вошли Chevrolet Niva (1083 шт., -25%), Toyota Land Cruiser Prado (967 шт., -10%), Renault Kaptur (815 шт., -63%), KIA Seltos (809 шт.) и Nissan Qashqai (792 шт., -52%).

Стоит отметить, что по итогам пяти месяцев 2020 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 23137 реализованных машин (-19%). Далее следуют Toyota RAV4, разошедшийся в количестве 13422 единицы (+26%) и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 11296 автомобилей (-13%).

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