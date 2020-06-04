Lexus ES 250 получил версию F Sport

Российские дилеры Lexus начали продажи бизнес-седана Lexus ES 250 в новой комплектации F Sport, которая впервые появилась на базе версии ES 350. Стоимость новинки составляет от 3 млн 183 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки. Под капотом Lexus ES 250 F Sport установлен четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 л (200 л.с. и 243 Нм крутящего момента), который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Что касается экстерьера седана ES 250 F Sport, на крышке багажника установлен спойлер, решетка радиатора и воздуховоды автомобиля имеют мелкоячеистый узор. Кроме того, специальная серия получила затемненные хромированные элементы в передней и задней части автомобиля, а также колесные диски c шинами 235/45R18.

В салоне версии F Sport установлены передние сиденья в спортивном стиле с электрорегулировкой в 8 направлениях и усиленной боковой поддержкой для комфортного прохождения резких поворотов, а литера «F» украшает подголовники передних сидений. Как и в гоночных автомобилях, педали и пороги седана оснащены алюминиевыми накладками. Помимо этого, для отделки декоративных вставок, выполненных из специального алюминия, используется техника традиционного японского искусства полировки самурайских мечей «хадори». А на руль нанесен логотип «F Sport», который создан вручную легендарными мастерами Такуми. В специальной версии установлена обновленная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая предоставляет доступ к функционалу вашего смартфона прямо на 8-дюймовом дисплее автомобиля.

Кроме того, Lexus ES 250 F Sport оборудован системой бесключевого доступа и системой «комфортной посадки и высадки», а также отодвигающейся рулевой колонкой. В оснащение автомобиля входят солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, зеркала с автоматическим затемнением, ионизатор воздуха Nano-e , датчики дождя, опции пакета «Зимний Комфорт».

Набор систем безопасности включает 10 подушек безопасности, систему мониторинга давления в шинах, систему распределения тормозного усилия (EBD), систему курсовой устойчивости (VSC), динамическую разметку положения колес, которая показывает траекторию движения на дисплее автомобиля.

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