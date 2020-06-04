В пяти субъектах РФ рынок автомобилей с пробегом еще растет

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле рухнул наполовину. Между тем, было установлено, что рыночное падение коснулось абсолютно всех регионов страны. Если же рассматривать ситуацию на вторичном рынке за 4 месяца, то она выглядит несколько иначе.

Так, в январе – апреле 2020 года рынок автомобилей с пробегом сократился на 10%, но при этом в пяти субъектах РФ еще сохраняется рост. Причем это регионы Сибири и Дальнего Востока: Сахалинская область (+7,4%), Республика Алтай (+5,3%), Томская область (+4%), Хакасия (+2,5%) и Амурская область (+1,2%).

Во всех же остальных российских регионах вторичный рынок находится «в минусе», а в 33 из них даже зафиксирован двузначный показатель падения. Сильнее всего перепродажи легковых автомобилей по итогам 4 месяцев текущего года упали в Адыгее (-27%). А в Краснодарском крае, Ингушетии, Ханты-Мансийском АО и Карелии рынок тоже «просел» более чем на 20%.

Более подробная информация о состоянии крупнейших региональных вторичных рынках содержится здесь.

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