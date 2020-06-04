Volkswagen начинает продажи лифтбека Arteon в России

Российские дилеры Volkswagen начали продажи нового лифтбека Arteon, который предлагается в двух топовых фиксированных комплектациях. Цена Arteon R-Line будет начинаться от 2 млн 639 тыс. рублей, а версии R-Line Premium с расширенным набором функционального оборудования – 2 млн 999 тыс. рублей. Модель оснащается бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Внешний вид Volkswagen Arteon отличают спортивный бампер R-Line с хромированными вставками, логотип R-Line на решетке радиатора, хромированные боковые молдинги и хромированные молдинги на боковых стеклах снаружи, спойлер на двери багажника.

В обеих версиях R-Line представлена светодиодная головная оптика с функцией управления ближним и дальним светом. В исполнении Premium дополнительно реализована функция динамической подсветки поворотов, корректирующая направление светового пучка при повороте рулевого колеса, и ассистент адаптивного управления ближним и дальним светом Dynamic Light Assist. Задние фонари у Arteon также светодиодные, с динамическим сигналом поворота. Arteon R-Line комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными дисками Sebring, а в версии R-Line Premium – 19-дюймовыми дисками Montevideo.

Салон Arteon получил рулевое колесо с кожаной отделкой и подрулевыми лепестками, металлические накладки на пороги, сиденье водителя и переднего пассажира – везде можно увидеть логотип R-Line. В Arteon обивка центральной части спинки и подушек выполнена из искусственной замши, а внутренняя боковина сидений и подлокотник – из кожи Vienna. Потолок обшит материалом черного цвета. Двери и боковые панели отделаны мягким текстилем с вставками из искусственной кожи, центральная консоль – декоративными вставками Piano Black.

В автомобиле установлены передние сиденья топ-комфорт с ярко выраженной боковой поддержкой, а для водителя предлагается сиденье ergoComfort с регулировкой угла наклона, длины подушки, а также с электроприводом спинки. Функция подогрева передних и внешних задних сидений входит в стандартное оснащение обеих версий модели. Для повышенного комфорта водителя и пассажиров автомобиль оснащен системой 3-х зонного климат контроля с дополнительным блоком управления с заднего ряда сидений.

Комплектация R-Line Premium дополнена панорамным люком с электроприводом, вставками из шлифованного алюминия на передней панели, а внутреннее пространство автомобиля подчеркнуто интерьерной подсветкой.

В обеих версиях R-Line панель приборов – цифровая, с экраном 10.25 дюймов и возможностью выбора различных профилей отображения данных. В качестве информационно-развлекательного оборудования в версии R-Line предложена навигационная система Discover Media с экраном диагональю 8 дюймов, интерфейс App-Connect, позволяющий синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи Apple CarPlay и AndroidAuto, разъем для подключения мобильных устройств стандарта USB-C.

Выбрав версию Premium, клиент получает навигационную систему Discover Pro с экраном 9.2 дюйма и широким функционалом системы мультимедиа, таким как голосовое управления и управление некоторыми приложениями с помощью жестов. Кроме того, в правой части дисплея выделена зона для меню быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям.

Что касается функционального оборудования Arteon, в спецификацию версии R-Line входит камера заднего вида, спрятанная под логотипом Volkswagen, что позволит избежать загрязнение линзы и обеспечит четкое изображение даже в плохую погоду. Кроме этого, автомобиль оборудован датчиками парковки спереди и сзади, системой удержания в полосе Lane Assist, обогревом лобового стекла без нитей накаливания, обогревом форсунок омывателя, системой бесключевого доступа и запуска двигателя, системой активного управление шасси DCC, оснащенной адаптивными амортизаторами с широким диапазоном настроек режима работы.

В стандартное оборудование версии R-Line Premium входит система кругового обзора Area View, интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой, система Easy Open (электропривод открытия и закрытия двери багажного отделения, включая функцию «виртуальная педаль»), адаптивный круиз-контроль с функцией stop&go, работающий на скорости до 210 км/ч, ассистент экстренного аварийного торможения Front Assist, Arteon оснащается боковыми зеркалами с электроприводом, складыванием и обогревом, левым – электрохромным и правым – с режимом заднего хода.

Обе версии Arteon оборудованы ESP и электромеханическим усилителем тормозов, креплением Isofix для установки сзади двух детских кресел, а также с креплением для установки кресла стандарта i-Size. Модель оснащена фронтальными подушками безопасности с функцией отключения для пассажира, а также боковыми шторками безопасности спереди и сзади и передними боковыми подушками.

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