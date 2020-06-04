ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая

Самой продаваемой моделью в России по итогам мая стала LADA Granta, чья реализация составила 5726 автомобилей (-48%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 4475 машин, что на 49% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 3655 проданных автомобилей (-56%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 3243 экземпляра (-44%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 2158 штук, что на 56% ниже показателя годичной давности. Продажи универсала LADA Largus составили 1981 единицу (-38%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 1924 потребителя (-64%). Спрос на внедорожник LADA 4x4 снизился на 30% до 1664 автомобилей. Кроссовер Renault Duster выбрали 1470 покупателей, что на 55% ниже показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Renault Logan, чей результат составил 1396 машин (-39%).

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