Российский авторынок в мае сократил падение до 52%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в мае снизились на 51,8% до 63033 машин. По итогам пяти месяцев 2020 года российский авторынок составил 478135 автомобиля (-25,7%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, продолжающееся значительное снижение продаж новых автомобилей в мае обусловлено тем, что автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца. Технические центры смогли возобновить работу, и, соответственно, поток клиентов начал понемногу расти. В АЕБ рассчитывают, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устойчивость дилерской сети. Реализация первого пакета мер государственной поддержки будет способствовать постепенному восстановлению рынка во втором полугодии.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 15580 автомобилей (-46%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 8008 машин (-59%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 6477 проданных автомобилей, что на 57% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 5640 покупателей (-47%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 4486 машин (-43%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам мая также вошли Volkswagen (3621 шт., -58%), Skoda (2893 шт., -59%), ГАЗ (2719 шт., -37%), Nissan (2214 шт., -46%) и УАЗ (1359 шт., -45%).

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