Российским работникам Volkswagen повысят зарплаты и выплатят две премии

Всех сотрудников калужского предприятия Volkswagen ждут две премии, а также индексация заработной платы, сообщает заводское отделение Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Бонусы будут начисляться по формулам, закрепленным в коллективном договоре. С 1 июля оклады всех сотрудников будут увеличены на 6,6%, чтобы компенсировать уровень инфляции в Калужской области. Кроме того, в тот же день работники получат премию за интенсивность труда в размере 10 тыс. рублей. Еще одна премия, в размере четверти минимального оклада, то есть примерно 9000 рублей, ожидает работников предприятия 5 августа 2020 года, пишет портал «За рулем.РФ».

Ранее межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» сообщал о переходе калужского завода Volkswagen на сокращенную, 4-дневную, рабочую неделю на фоне падения заказов. По данным МПРА, нерабочей на предприятии будет объявлена каждая пятница, при этом такой режим будет действовать на заводе до конца 2020 года. Кроме того, на предприятии будет ликвидирована ночная смена, в дальнейшем завод продолжит работу в две смены. В этой связи под сокращения должны подпасть 278 работников, отмечал профсоюз. Работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сокращение штата на предприятии производится по экономическим причинам, в частности, из-за упавшего спроса на автомобили.

Напомним, завод «Фольксваген Груп Рус» выпускает модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали прием заказов на лифтбек Skoda Rapid второго поколения, а также новый Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Кроме того, российским покупателям стала доступна новая комплектация кроссовера Tiguan Go! – продолжение популярной версии Winter Edition с расширенным набором базового оборудования.

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