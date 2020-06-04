Hyundai представил в Китае удлиненный седан Sonata

Компания Hyundai представила в Китае длиннобазную версию седана Hyundai Sonata. Модификация, предназначенная исключительно для локального рынка, отличается не только размерами, но и оформлением салона. В частности, цифровая «приборка» и дисплей медиасистемы в такой машине объединены в единый элемент, как MBUX у Mercedes-Benz, пишет портал Motor.ru.

По данным китайских СМИ, в длину Hyundai Sonata для местного рынка насчитывает 4955 мм, а колесная база автомобиля равна 2890 мм. Таким образом, расстояние между осями у удлиненного седана на 50 мм больше чем у обычного, в длину он превосходит его на 55 мм. Однако помимо габаритов, здесь есть различия в оформлении салона и в моторной гамме.

Первое, что бросается в глаза – дизайн передней панели. В отличие от седанов для Южной Кореи и России, в китайской «Сонате» виртуальный щиток приборов и экран медиакомплекса объединены под общим стеклом, а блок управления климат-контролем полностью переведен на сенсорное управление. Кроме того, есть отличия в наполнении центральной консоли.

Гамма двигателей китайского Hyundai Sonata представлена турбомоторами из семейства Smartstream. Это «четверки» объемом 1,5 и 2,0 л, выдающие 170 и 240 л.с. соответственно. Младший агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» DCT, старший – с 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

На российском рынке новую «Сонату» можно купить с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с., который сочетается с 6-диапазонным «автоматом», либо с мотором 2.5 (180 л.с.). Обе модификации производятся на заводе «Автотор» в Калининграде. Цены на модель начинаются от 1 млн 534 тыс. рублей.

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