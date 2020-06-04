«НЕФАЗ» приступил к испытаниям нового автобуса

В Научно-техническом центре КАМАЗа проходят испытания городского полунизкопольного дизельного автобуса НЕФАЗ-4299-30-52. Напомним, прототип новой модели впервые был представлен в рамках международной выставки «Комтранс-2019» в Москве, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как заявил директор департамента пассажирского транспорта ПАО «КАМАЗ» Алексей Сергеев, в августе планируется передать НЕФАЗ-4299-30-52 на сертификацию, после чего начнется серийное производство этой модели.

Новый автобус собран на «НЕФАЗе» – дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии. Он отличается современным дизайном экстерьера и интерьера. Это экономичное решение для маршрутов с невысоким пассажиропотоком – автобус вмещает 72 человека. НЕФАЗ-4299-30-52 полностью соответствует государственной программе «Доступная среда», которая направлена на потребности людей с ограниченными возможностями. Модель оснащена двигателем Cummins мощностью 185 л/c экологического класса «Евро-5» и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Снаряженная масса 9-метрового автобуса – 8,1 т.

Как сообщалось ранее, помимо автобуса среднего класса НЕФАЗ 4299-30-52, в 2020 году Нефтекамский автозавод планирует вывести на рынок городской автобус НЕФАЗ 5299-40-57 на сжиженном природном газе, междугородный автобус НЕФАЗ 5299-37-57 на компримированном природном газе в новом облике, рестайлинговый полунизкопольный автобус НЕФАЗ 5299-30-57, сочлененный электробус КАМАЗ-6282 и сочлененный автобус НЕФАЗ-6299.

В настоящее время Нефтекамский автозавод серийно выпускает обширный модельный ряд автобусов – городские, пригородные, междугородные, междугородные в северном исполнении, автобус с двигателем, работающим на метане, автобус повышенной комфортабельности туристического класса, низкопольные и полунизкопольные автобусы, а также электробусы.

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