Автохолдинг «Максимум» стал дилером Volkswagen в Петербурге

Холдинг «Максимум» выкупил у ГК «Мега Авто» автоцентр Volkswagen в Санкт-Петербурге. Об этом порталу «Новый проспект» рассказал гендиректор ГК «Максимум» Вадим Арустамян, по словам которого, работа автоцентра начнется сразу после снятия ограничений в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Сумма сделки не раскрывается, но игроки оценивают ее примерно в 450 млн рублей.

Тем временем, свой автоцентр Volkswagen на ул. Тельмана закрывает ГК «Аксель». Там пояснили, что с собственником площадей не смогли договориться об арендной плате, поэтому все активы и клиентскую базу «Аксель» переводит в другой свой салон Volkswagen на ул. Якорной. В итоге в Петербурге число салонов марки сократится до девяти, три из которых у ГК «Вагнер», по одному – у ГК «Аксель», ГК «Сигма», компаний «Классика», «Нева–Автоком», «Форсаж» и автохолдинга «Максимум».

Volkswagen входит в пятерку лидеров петербургского авторынка: в январе-апреле 2020 года марка реализовала 2906 автомобилей (-15%). Как заявил Вадим Арустамян, «Максимум» намерен забрать долю рынка в продажах марки в 15%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Также в нашей стране стартовали продажи седана Volkswagen Jetta нового поколения. Кроме того, российским покупателям стала доступна новая комплектация кроссовера Tiguan Go! – продолжение популярной версии Winter Edition с расширенным набором базового оборудования.

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