Обновленный KIA Picanto появится в России

Компания KIA представила обновленный субкомпактный хэтчбек Picanto для европейского рынка. Продажи новинки в странах Европы начнутся в третьем квартале 2020 года. О дате выхода обновленного KIA Picanto на российском рынке будет сообщено позднее, сообщает пресс-служба KIA.

В обновленном дизайне будут представлены все версии модели, включая GT Line и X-Line. Что касается интерьера, основным, наиболее заметным элементом стал более крупный, «парящий» 8-дюймовый широкий экран мультимедийной системы со встроенной навигацией. На приборном щитке перед глазами водителя также появился новый 4,2-дюймовый цифровой дисплей высокого разрешения.

Для обновленного Picanto в Европе будет предлагаться три варианта бензиновых двигателей: 1-литровый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,0 T-GDI (его мощность составляет 100 л.с.), а также два атмосферных двигателя – 1,0 л (67 л.с.) и 1,2 л (84 л.с.) с «двухпоточным» последовательным впрыском DPFI (dual port fuel injection). Обновленный Picanto станет первой моделью, оснащенной новой разработкой KIA – автоматизированной механической трансмиссией (АМТ). В основе АМТ лежит 5-ступенчатая механическая трансмиссия, однако за счет наличия актуаторов процесс управления работой сцепления и переключением передач автоматизирован.

Дорейстайлинговый хэтчбек KIA Picanto доступен в России по цене от 689,9 тыс. рублей за версию с 1,0-литровым двигателем (67 л.с.) и «механикой» до 994,9 тыс. рублей за топовый вариант с мотором 1,2 л (84 л.с.) и АКП. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года продажи KIA Picanto на российском рынке составили 474 автомобиля (-76%).

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