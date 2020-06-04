Минпромторг оценил падение автомобильной отрасли в 2020 году

Снижение объемов производства и продаж автомобилей в России по итогам 2020 года составит от 15% до 30%, говорить более точно пока сложно, рассказал в интервью агентству «РИА Новости» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Согласно его расчетам, тот объем мер поддержки, который сегодня принят для отрасли в размере 25 млрд рублей – опережающие госзакупки, программы Минтранса, регионов по обновлению общественного транспорта, существенным образом поддержит отрасль, пишет агентство «Прайм». Ожидается, что выделенное финансирование позволит в 2020 году произвести и продать более 220 тыс. автомобилей.

Напомним, в апреле – месяце, который согласно указу президента, был объявлен нерабочим, российский автопром столкнулся с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. Тогда падение продаж легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта составило 72,4% до почти 39 тыс. машин. По итогам четырех месяцев 2020 года российский авторынок составил 415102 автомобиля (-19,1%).

По оценкам ведущего специалиста по продажам отдела администрирования продаж, дирекции развития продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрея Творогова, российский авторынок будет существенно ниже, чем в 2019 году, примерно на 35-45%. Глубина падения рынка в 2020 году будет зависеть от многих факторов, ценовой политики и маркетинговой активности дилерской и дистрибьюторской сетей, а также от условий господдержки.

Как отмечает генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, госпрограмма льготного автокредитования призвана стимулировать потребительский спрос в сегменте наиболее востребованных автомобилей российской сборки. При этом, по прогнозу ГК «Аларм-Моторс», объем выделенного бюджетного финансирования госпрограмм может завершиться к концу лета. Дополнительным преимуществом для покупателей станет возможность приобрести по программам поддержки машины по ценам 2019 года, которые все еще остаются на складах дилеров. Но авторынку нужна долгосрочная поддержка, как минимум, до середины следующего года. Если программы продлят или распространят на более широкую аудиторию покупателей, то объем продаж автомобилей в стране в этом году имеет шанс перевалить за 1 миллион. Это сможет хоть как-то поддержать на плаву огромный пласт людей, задействованных в цепочке отечественного автопрома, – от поставщиков компонентов до автодилеров.