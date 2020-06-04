Японский авторынок в мае снизился на 42%

Японский авторынок в мае снизился на 41,8% до 123781 единицы, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за пять месяца 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 016 тыс. 296 машин (-18,6%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 33,9% до 68167 автомобиля. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 16628 машин (-42,5%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 8844 автомобиля (-56,9%).