LADA Granta получила удлиненную версию для перевозки грузов

Модель LADA Granta обзавелась еще одной коммерческой версией – это фургон с удлиненной рамой от нижегородской компании «Промтех», которая входит в перечень одобренных АВТОВАЗом кузовостроителей. Это значит, что скоро такой автомобиль появится в модельном ряду LADA, и его можно будет приобрести через официальных дилеров марки, пишет портал «За рулем.РФ».

«Гранты» коммерческого назначения уже существуют в версиях «бортовая платформа» и «фургон» – такие машины выпускает дочернее предприятие АВТОВАЗа, «ВИС-Авто». Отличие варианта «Промтеха» в том, что задний свес тут существенно длиннее. Точных цифр пока нет, но у удлиненного грузового «Ларгуса» (он же Largus Kub), производящегося той же компанией, задний свес длиннее на 370 мм. Журнал «Автоброкер», опубликовавший фото новой удлиненной «Гранты», приводит ориентировочную грузоподъемность: до 780 кг. Отметим, что у упомянутого LADA Largus Kub она составляет 700 кг.

С такой грузоподъемностью новая версия не превзойдет уже существующие от «ВИС-Авто», однако дополнительные 37 см заднего свеса позволят перевозить куда более габаритные грузы. Сроков появления удлиненной коммерческой «Гранты» в продаже пока нет, цены также еще не объявлены. Отметим, что цены на «Гранту-фургон» со стандартной длиной рамы («ВИС-Авто») начинаются от 758 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года АВТОВАЗ реализовал 11052 коммерческих моделей LADA Granta, LADA Largus и LADA 4х4, что составляет более 90% от суб-сегмента малых легких коммерческих автомобилей.

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