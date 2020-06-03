Чистая прибыль завода «ЛАДА Ижевск» в 2019 году снизилась в 1,4 раза

ООО «ЛАДА Ижевский автомобильный завод» по итогам 2019 года получило 1 млрд 1,6 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,4 раза меньше по сравнению с предыдущим годом. Как следует из отчета о финансовых результатах компании, опубликованного в аналитической системе «СПАРК-Маркетинг», выручка предприятия выросла на 0,8%, до 64 млрд 976,6 млн рублей, себестоимость - на 0,5%, до 63 млрд 395,6 млн рублей. При этом прочие доходы упали более чем в 4 раза - с 2 млрд 197,6 млн рублей в 2018 году до 516,5 млн рублей в прошлом году, сообщает агентство «Финмаркет».

Согласно бухгалтерской отчетности, кредиторская задолженность предприятия за год снизилась с 10 млрд 437,2 млн рублей до 6 млрд 876,2 млн, дебиторская - с 7 млрд 394 млн рублей до 3 млрд 217,8 млн рублей.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. По итогам 2019 года с конвейера «ЛАДА Ижевск» сошло 128487 автомобилей семейства LADA Vesta, что на 2,2% ниже показателя годичной давности. Стоит отметить, что в октябре прошлого года на предприятии началось производство флагманской модели LADA с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco, работающей в паре с 113-сильным мотором Н4М объемом 1,6 л от Альянса Renault-Nissan.

Реализация семейства LADA Vesta в 2019 году увеличилась на 2,9% и составила 111459 автомобилей, включая 55338 универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross (+27,9%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta), а также является самым экспортируемым автомобилем LADA.

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