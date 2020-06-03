Новый Renault Master доступен для заказа в России

Российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master, который выпускается на заводе Renault в Батийи (Франция). Клиентам будут доступны пять версий Renault Master полной массой 2490 кг, разрешенные к эксплуатации как в центре Москвы, так и в рамках «грузового каркаса» столицы, по цене от 1 млн 915 тыс. рублей. Также линейка Renault Master предлагает версии полной массой 3500 кг и 4500 кг стоимостью от 2 млн 130 тыс. рублей и 2 млн 519 тыс. рублей соответственно.

Обновленный Renault Master отличает новая вертикальная решетка радиатора с хромированными вставками, новая форма капота благодаря более высокой линии и характерные С-образные светодиодные дневные ходовые огни. Также были значительно усилены конструкции бампера и передних крыльев. Кроме того, для Renault Master доступен новый неметаллический цвет Urban Grey.

Что касается, в частности, была полностью обновлена передняя панель, появились хромированные элементы в отделке воздуховодов, блока кондиционера, руля, рычага КПП (опционально). Кроме того, Renault Master получил новые рулевое колесо, 3,5-дюймовый TFT-экран бортового компьютера и более эргономичную форму рычага КПП. Новая современная обивка сидений может быть с гладкой или фактурной текстурой (опционально).

Стоит также отметить, что в рамках инновационной для LCV-сегмента концепции Easy Life новая передняя панель оснащена продуманными отделениями для хранения, включая выдвижной перчаточный ящик объемом 10,5 л и центральный закрывающийся отсек (опционально). При одном нажатии на панель появляется выдвижной столик, который вместе с подстаканником увеличенного размера превращает пассажирское место в удобную зону для работы или приема пищи.

В грузовом отсеке появились новые эргономичные поручни (стандартно). Опционально предлагаются светодиодные лампы подсветки, несколько вариантов отделки грузового отсека, включая полную обшивку пола и стен деревом. Фиксация груза обеспечена крепежными кольцами в полу, которые могут быть доукомплектованы кольцами на стенах. Грузовой отсек отделен от кабины металлической перегородкой, которая может быть дополнена окном или окном с защитной решеткой. Простоту доступа в грузовой отсек автомобиля обеспечивают двери с магнитным креплением, открывающиеся на 270 градусов (опционально).

В центре кабины оборудован мобильный офис, где можно разместить компьютер или планшет на держателе (опционально). А индукционное зарядное устройство позволяет заряжать смартфон прямо в дороге без подключения кабеля.

На Renault Master использовано новое поколение мультимедийных решений. В зависимости от комплектации, клиентам доступны два вида систем: аудиосистема Radio Connect (с поддержкой подключения по Bluetooth и портами USB и AUX, а также c подключаемым приложением R&GO, позволяющим превратить смартфон в экран мультимедийной системы) и мультимедийная система MediaNav 4.0 (c навигацией, Bluetooth и репликацией смартфона Android Auto и Apple CarPlay).

Помимо систем активной безопасности (ABS, ESP, Hill Start Assist и т.д.), для нового Renault Master стандартно доступны датчики дождя и света, а также система помощи при раскачивании прицепа, которая ограничивает крутящий момент двигателя и попеременно задействует тормоза на колесах, например, при сильном ветре. В качестве опции клиенты могут выбрать круиз-контроль и камеру заднего вида с проекцией изображения на зеркало заднего вида.

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