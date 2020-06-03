Минпромторг распространил экспортную субсидию на машинокомплекты

Минпромторг включил машинокомплекты, являющиеся существенной частью экспорта российского автопрома, в периметр господдержки по транспортной субсидии для российских экспортеров. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства, определяющее правила субсидирования затрат промышленных предприятий на транспортировку продукции (№496). Изменения предусматривают возможность не применять к производителю штрафных санкций за не выполненные в 2020 году обязательства для доступа к господдержке, сообщает агентство «Финмаркет».

«Поскольку причиной недостижения показателей результативности организациями, заключившими соглашения о получении субсидии в 2019 году, являются негативные факторы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, Минпромторг предложил снять предусмотренные соглашениями штрафные санкции и ответственность. Изменения также предполагают возможность ежеквартального предоставления субсидии вместо ежегодного. Это позволит увеличить оборотный капитал наших компаний. Кроме того, мы расширили возможность субсидирования транспортных затрат организациям, реализующим машинокомплекты», – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как отмечается, для получения поддержки в 2020 году транспортировка и отгрузка продукции должна осуществляться с 1 сентября 2019-го по 31 июля 2020 года (включая сборочные комплекты). В последующие периоды – с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего.

В ходе ранжирования заявок преимуществом является реализация компанией корпоративной программы повышения конкурентоспособности (КППК), при расчете размера субсидии – использование услуг российских перевозчиков. Возмещению подлежат фактически понесенные расходы.

Минпромторг отмечает, что в новой редакции правил экспортной субсидии предусмотрена возможность министерства объявлять дополнительные отборы при наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Механизм поддержки реализуется через Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и направлен на стимулирование производства и поставок конкурентоспособной российской продукции покупателям. Компенсируется до 80% фактически понесенных затрат в пределах установленных лимитов, но не более 11% стоимости перевезенной продукции. Речь идет о расходах при перевозке продукции автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом (только для фармацевтической отрасли).

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.