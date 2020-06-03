Hyundai раскрыла дизайн нового кроссовера Santa Fe

Компания Hyundai представила дизайн обновленного кроссовера Santa Fe четвертого поколения. В передней части автомобиля выделяется широкая решетка радиатора, визуально делающая его шире. Узкий нижний воздухозаборник продолжает горизонтальную боковую линию, подчеркивая широкие стойки кроссовера. В решетку радиатора с характерным геометрическим рисунком встроены передние светодиодные фары – фирменное дизайнерское решение во многих моделях Hyundai. Притягивающие взгляд светодиодные дневные ходовые огни пересекают решетку по вертикали и во включенном состоянии формируют оригинальный Т-образный рисунок по углам.

По бокам обновленного кроссовера Santa Fe проходит сплошная линия, соединяющая дневные ходовые огни с задними блок-фарами, что придает автомобилю спортивный облик. Кроссовер также получил более широкие колесные арки в сочетании с 20-дюймовыми дисками.

Новые задние фонари объединены тонкой световой полосой на задней двери – это решение логично дополняет тему горизонтальных линий в передней и боковых частях автомобиля. Широкий задний отражатель и накладки на бампере также ориентированы горизонтально и создают оригинальную трехуровневую композицию.

Обновленныйсалон кроссовера Santa Fe отличает приподнятое положение центральной консоли, в середине которой расположились кнопки выбора режима трансмиссии, а также других наиболее востребованных функций. Использование коробки передач с электроприводом переключения позволило дизайнерам отказаться от традиционного селектора переключения передач в пользу кнопочного интерфейса.

Hyundai Santa Fe впервые оснащается селектором Terrain Mode на центральной консоли. Он помогает легко переключать как режимы движения, так и настройки системы полного привода HTRAC, позволяя подобрать оптимальные характеристики в зависимости от конкретных дорожных условий. На выбор предлагаются новые режимы езды по песку, снегу и грязи, а также привычные по прошлому поколению режимы Eco, Sport, Comfort и Smart. При выборе режима Smart система анализирует стиль вождения и автоматически выбирает подходящие настройки.

Благодаря новой компоновке центральной консоли увеличилось пространство для хранения вещей. Кроме того, консоль оборудована мультимедийной навигационной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и предустановленными картами, спутниковой навигацией с голосовым сопровождением, возможностью вывода изображения с камеры заднего вида во время движения и полным набором развлекательных и информационных систем автомобиля.

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