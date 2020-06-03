Volkswagen T-Roc вошел в десятку европейских бестселлеров

Субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Roc по итогам апреля вошел в десятку самых популярных моделей в Европе. Среди моделей SUV на европейском рынке он уступил только лидеру сегмента – кроссоверу Volkswagen Tiguan.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце остается Volkswagen Golf с показателем 7810 реализованных машин (-78%). Второе место заняла Skoda Octavia, чьи продажи составили 6529 автомобилей (-67%). Третий результат показал Renault Clio – реализация этой модели упала на 79% до 6370 единиц. Далее идет Ford Focus, на котором остановил свой выбор 4971 европейский покупатель (-76%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Opel/Vauxhall Corsa, разошедшаяся тиражом 4198 экземпляров (-75%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 208 (4141 шт., -79%), Volkswagen Tiguan (4111 шт., -78%), Toyota Corolla (4006 шт., -65%), Volkswagen Passat (3968 шт., -66%) и Volkswagen T-Roc (3840 шт., -78%).

Быстро узнать рублевые цены этих и других автомобиллей на российском рынке можно на сайте «Цена авто»,