Покупки легковых автомобилей юридическими лицами снизились на 12%

В ходе подготовки отчета «Ежемесячная статистика учета ТС на балансе юридических лиц в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что за 4 месяца 2020 года юридические лица в России приобрели 60 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем в январе – апреле 2019 года.

Как отмечают эксперты агентства, рост объемов корпоративных продаж, который был зафиксирован в 1 квартале, сменился падением – вследствие апрельского «провала» (-59% до 9,1 тыс. шт.).

Наибольшие предпочтения юрлица отдают марке LADA – за четыре месяца они приобрели 8,6 тыс. автомобилей отечественного бренда. Это на 5% меньше, чем год назад. Вторым по популярности стал Volkswagen (6,2 тыс. шт.), который единственный в ТОП-5 показал положительную динамику (+2%). Замкнула тройку лидеров японская Toyota, результат которой составил 5,8 тыс. автомобилей (-13%). В ТОП-5 марок по объему корпоративных продаж в январе – апреле вошли корейская KIA (5,5 тыс. шт.; -10%) и французский Renault (4,1 тыс. шт.; -20%).

В модельной структуре лидерство принадлежит Volkswagen Polo. Этот седан за 4 месяца разошелся тиражом в 4,1 тыс. экземпляров (+13%). Следом идет универсал LADA Largus, объем покупок которого юрлицами составил 3,1 тыс. единиц (-17%). Третью строчку заняла модель Toyota Camry с результатом 2,5 тыс. штук (-24%). Замыкают пятерку лидеров Nissan Qashqai (2,3 тыс. шт., +173%) и LADA Granta (2,2 тыс. шт., +58%).

Эти автомобили можно найти и в салонах проверенных дилеров.