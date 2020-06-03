Московские дилеры Suzuki возобновили работу | АВТОСТАТ

Московские дилеры Suzuki возобновили работу

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Московские дилеры Suzuki возобновили работу

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Компания «Сузуки Мотор Рус», ориентируясь на распоряжение мэра Москвы  и принимая во внимание все необходимые меры безопасности в условиях пандемии коронавируса, дала старт работе дилерских центров марки в Москве по осуществлению всего спектра услуг, включая продажу автомобилей и сервисное обслуживание. Ранее в других регионах России, согласно местным нормативным актам, также заработали официальные дилерские центры марки, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

«Мы понимаем всю ответственность работы в условиях непростой эпидемиологической обстановки и прикладываем все усилия для обеспечения безопасного посещения дилерских центров Suzuki», – подчеркнул генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Suzuki реализовали 301 автомобиль – это на 52% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 2230 машин, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Suzuki по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры москва коронавирус suzuki

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