Новый Audi Q7 поступил в продажу в России

Российские дилеры Audi начали продажи нового Audi Q7. Кроссовер оснащается дизельным двигателем V6 мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic и системой постоянного полного привода quattro. Новинка предлагается в четырех линиях оснащения – стандартная, Advance, Business и Sport – по цене от 4 млн 805 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Экстерьер нового Audi Q7 отличают крупная восьмиугольная решетка радиатора Single frame с шестью вертикальными планками, состоящие из двух секций боковые воздухозаборники, а также фары с оригинальным световым рисунком, которые опционально могут быть оснащены светодиодной технологии HD Matrix с лазерными элементами Audi laser light. Эффектная хромированная полоса в обновленной задней части создает визуальную связь между узкими задними фонарями и графикой световых элементов.

Полноразмерный SUV стал на 11 мм длиннее (5063 мм). Ширина автомобиля составляет 1970 мм, высота – 1741 мм (с учетом антенны на крыше). В зависимости от положения спинок задних сидений объем багажника пятиместной версии составляет от 865 до 2050 л. В стандартную комплектацию включен электропривод двери багажного отделения, а опционально предлагается функция управление с помощью движения ноги. Также в качестве опции Audi предлагает улучшенные задние сиденья: все три независимых сиденья имеют собственные регулировки продольного перемещения и угла наклона спинки. А в третий ряд можно добавить два отдельных сиденья, складывающихся при помощи электропривода.

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