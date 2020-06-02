Fresh Auto в мае продала на 30% больше автомобилей, чем в апреле

Компания Fresh Auto по итогам мая продала на 30% больше автомобилей, чем в апреле. В планах было реализовать 1030 авто с пробегом и 150 новых, и по автомобилям с пробегом компания план даже перевыполнила, продав 1190 машин. Новых автомобилей реализовали чуть меньше, чем планировалось – 136 единиц, сообщает пресс-служба дилера. Как отмечается, речь идет о кризисных планах: в компании существенно скорректировали их после объявления пандемии и введения режима самоизоляции.

Многие региональные салоны Fresh Auto до сих пор остаются закрытыми – как, например, филиалы в Ростове-на-Дону – одной из ключевых для сети локаций. Поэтому доля онлайн-продажпо компании до сих пор остается высокой, около 82%. При этом лидерство по продажам авто с пробегом уже второй месяц удерживает Воронеж. В конце мая он уже открыл свои двери для посетителей, и доля дистанционных продаж в абсолютных величинах там несколько снизилась, но все равно осталась на высоком уровне.

Помимо Воронежа, с конца мая автосалоны сети начали полноценно функционировать в Краснодаре, Волгограде и Тюмени – разумеется, с соблюдением всех актуальных санитарных норм. Сегодня компания открывает двери московского автосалона. В компании расценивают открытие салонов как серьезный драйвер продаж: вновь появилась возможность предлагать клиенту полный комплекс услуг.

«Мы замечаем, что потребители начинают все больше доверять новому формату. Хоть доля сделок с доставкой в мае по сравнению с апрелем выросла незначительно– на 3 процентных пункта до 38% – это все же важный показатель, особенно с учетом того, что в некоторых регионах филиалы уже открылись и доля онлайна органически снизилась», – отмечает основатель Fresh Auto Денис Мигаль.

Несмотря на снятие формальных ограничений, трафик в этих филиалах все равно существенно снижен относительно прошлых периодов, никакого бума на автомобили в компании не замечают, и очередей, конечно, не наблюдается.

На июнь во Fresh Auto ставят несколько более амбициозные планы, чем в прошедшем месяце: новых автомобилей при условии возобновления ритмичности поставок будет продано не менее 180-ти, а автомобилей с пробегом – в районе 1500. Долю онлайн-продаж в июне планируется стабилизировать на уровне 75%.

«К концу года, при условии, что все наши регионы начнут полноценно работать, мы хотели бы сохранить онлайн-продажи на уровне 30%: мы будем считать это хорошим показателем, особенно учитывая, что до кризиса эта цифра по нашей компании составляла 3-5%», – заявил Денис Мигаль.

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