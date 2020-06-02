Lexus возобновляет работу дилеров по всей России

Бренд Lexus с 1 июня возобновил продажи и обслуживание автомобилей во всех дилерских центрах на территории России. Компания подготовила комплекс мер, которые позволят повысить уровень безопасности посетителей дилерских центров, приобретающих или обслуживающих автомобиль бренда, сообщает пресс-служба Lexus.

Вместе тем для минимизации контактов был разработан новый онлайн сервис «Автомобили в наличии», который позволит покупателям заранее выбрать автомобиль в нужной комплектации и проверить его наличие в удобном для них дилерском центре. На специальном портале по адресу stock.lexus.ru клиент может ознакомиться со всеми доступными предложениями, а также узнать предварительные кредитные условия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Lexus реализовали 677 автомобилей – на 64% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Lexus в нашей стране составили 5240 машин, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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