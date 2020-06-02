Трехзначных кодов в номерных знаках автомобилей станет больше

Руководство МВД России подписало приказ, согласно которому в ГИБДД станут присваивать автомобилям номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются не только с цифр 1 или 7. Теперь для печати новых номерных знаков доступен весь спектр цифрового ряда - чтобы увеличить число возможных комбинаций и решить проблему дефицита, который предрекают столице и крупным регионам страны. О том, что соответствующий приказ подписан, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники информации, а «Коммерсант» выяснил, что документ вступит в силу спустя 10 дней после его публикации.

Напомним, что еще в феврале нынешнего года на официальном сайте Правительства РФ regulation.gov.ru МВД опубликовало проект приказа, в котором уже тогда были заложены подробные объяснения, чем будут руководствоваться в регионах при печати трехзначных номеров. Так, в качестве примера приведем Краснодарский край, где сегодня допустимо использование кодов «23» и «93» (за каждым регионом официально закреплены двузначные комбинации цифр), теперь в номерных знаках с правой стороны, где указывается код региона, можно добавлять любую третью цифру и таким образом могут появиться комбинации «423», «323», «893» и др.

«АВТОСТАТ» ранее уже сообщал о проблеме дефицита номеров в Москве и предлагаемых вариантах ее решения. Напомним, что, согласно данным агентства, на 1 января 2020 года в нашей стране стояло на учете 58,6 млн транспортных средств (из них только легковых - 44,5 млн). При этом в 18 регионах число зарегистрированного транспорта превысило 1 млн. Так, например, в Москве на 1 января числилось более 4,4 млн единиц транспорта, в Московской области - более 3,4 млн, свыше 2,1 млн единиц транспорта зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Что касается регионов, то здесь рекордсменом на начало года был Краснодарский край (около 2,5 млн).