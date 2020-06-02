АВТОВАЗ в мае снизил продажи в России на 46%

АВТОВАЗ в мае реализовал на российском рынке 15580 автомобилей LADA – на 46% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 104576 машин, что на 27% ниже показателя годичной давности.

Бестселлером АВТОВАЗа в мае стала LADA Granta, чья реализация снизилась на 48% и составила 5726 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 4475 проданных машин (-49%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановил свой выбор 1981 покупатель (-38%).

Как отмечают на АВТОВАЗе, май стал вторым месяцем работы в условиях введенных эпидемиологических ограничений. Между тем, с 1 июня более 300 официальных дилеров LADA возобновили свою работу во всех регионах страны, соблюдая все необходимые санитарные требованиями для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников. Поддержку продажам должны оказать и государственные меры стимулирования спроса, которые с 1 июня были усилены дополнительными программами – трейд-ин автомобиля старше 6 лет и продажа автомобилей сотрудникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения. В этих госпрограммах участвуют все модели и все комплектации автомобилей LADA.

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