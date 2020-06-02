Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке возобновил работу

Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке, который с 27 апреля приостановил выпуск автомобилей в связи с модернизацией производственной линии, с 26 мая возобновил работу автомобильного цеха и с 28 мая – цеха по производству двигателей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Между тем, с 1 июля по 31 августа весь персонал завода «Мазда Соллерс» переходит на четырехдневную рабочую неделю, что позволит максимально сохранить имеющийся на предприятии кадровый потенциал в условиях снижения спроса на авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mazda в апреле реализовали 739 автомобилей – на 67% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 8324 машины, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 2,0% против 1,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

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