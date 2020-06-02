Микроавтобус Opel Zafira Life получил спецверсию в России

Российские дилеры Opel начали продажи специальной серии микроавтобуса Opel Zafira Life Black Edition, выпущенной ограниченным тиражом. Автомобиль предлагается в длиннобазном варианте «L» c дизельным турбодвигателем 2.0 и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость новинки составляет 3 млн 039 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки. Специальная серия создана на базе комплектации Cosmo, при этом по сравнению с ней выгода в приобретении версии Zafira Life Black Edition составляет 100 тыс. рублей.

Микроавтобус Opel Zafira Life в исполнении Black Edition получил окраску кузова в черный металлик, ксеноновые фары и светодиодные дневные ходовые огни. В оснащение специальной серии входят двухзонный климат-контроль и дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне, камера заднего вида, передние датчики парковки, электропривод сдвижных дверей с дистанционным управлением и открытием движением ноги, кожаная обивка сидений черного цвета, проекционный дисплей, система мониторинга слепых зон, навигационная система NAC с сенсорным дисплеем 7", активный круиз-контроль с управлением на подрулевом джойстике, система интеллектуального привода Intelli Grip Control с селектором выбора режимов, подогреватель дизельного двигателя Webasto с дистанционным управлением и др.

Напомним, пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, появился на российском рынке в декабре прошлого года. Модель доступна к заказу у всех 11 дилеров Opel в 8 российских городах, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Рязань, Тюмень и Ставрополь.

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