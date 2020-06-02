Какие автомобили покупают в Тольятти: ТОП-10 моделей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за 4 месяца 2020 года жители Тольятти приобрели 3,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 10% меньше, чем за тот же период 2019 года (4,1 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты агентства, 60% местного рынка приходится на отечественную марку LADA, и этот показатель втрое выше, чем в целом по стране. Наибольшее предпочтение жители «автомобильной столицы России» отдали семейству LADA Vesta: за январь – апрель они стали обладателями 1026 таких автомобилей. Таким образом, модель, которая даже не производится в Тольятти (ее собирают в Ижевске), заняла более четверти местного рынка новых легковых автомобилей.

Напомним, что в целом по России модельный рейтинг возглавляет LADA Granta. А вот на тольяттинском рынке автомобили этого семейства, которые производятся тут же, оказались на второй позиции рейтинга – за 4 месяца они разошлись тиражом в 870 экземпляров. На третьем месте по предпочтениям у тольяттинцев находится LADA XRAY (155 шт.), но уже с огромным отставанием от лидеров.

Самой популярной иномаркой у местных жителей, как и во всей стране, является KIA Rio (135 шт.). Замыкает пятерку лидеров универсал LADA Largus (119 шт.). Кроме этого, с января по апрель тольяттинцы покупали кроссоверы Hyundai Creta и Toyota RAV4 (101 и 65 шт. соответственно), седаны Hyundai Solaris (58 шт.), внедорожники LADA 4x4 (54 шт.). А последним в ТОП-10 финишировал кроссовер Renault Arkana (50 шт.), продажи которого начались лишь год назад. При этом новинка сумела опередить более доступные и популярные модели французского бренда, в том числе и те, что выпускаются на АВТОВАЗе (Logan и Sandero).

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