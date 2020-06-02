Lexus запустил сервис для проверки наличия автомобилей в режиме реального времени

Марка Lexus представляет сервис, в котором можно проверить наличие автомобилей в дилерских центрах по всей России. Централизованное обновление данных о доступных моделях, их ценах и текущих специальных предложениях осуществляется ежедневно, что позволяет клиентам моментально получать актуальную информацию и экономить время при выборе и покупке автомобиля, сообщает пресс-служба японской марки. Для этого не нужно покидать официальный российский сайт Lexus – сервис является частью портала и доступен по адресу stock.lexus.ru.

У каждой модели на сайте есть подробная галерея, развернутые технические характеристики, актуальная информация о наличии и другие важные данные, необходимые для того, чтобы пользователь, рассматривающий покупку Lexus, смог сделать оптимальный выбор. Открыв специальный раздел на сайте, покупатель может сразу выбрать самый удобный для себя дилерский центр, после чего ему будет предоставлен список моделей и комплектаций, доступных для покупки прямо сейчас.

Помимо этого, пользователи нового сервиса Lexus могут сравнивать автомобили в разных комплектациях. Наличие подробных характеристик позволяет за считанные секунды получить развернутый сравнительный анализ прямо на экране устройства. Сравнение происходит, в том числе, и по цене: сервис отображает актуальную стоимость каждой модели с учетом всех действующих спецпредложений и дополнительных опций. Те, кто рассматривает покупку автомобиля в кредит, могут сразу изучить предварительные условия еще до визита в дилерский центр.

Как отмечается, создание подобного сервиса – важный шаг для Lexus на пути к организации полного цикла онлайн-продаж, особенно в условиях текущей пандемии, когда такой формат является самым удобным.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Lexus реализовали 677 автомобилей – на 64% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Lexus в нашей стране составили 5240 машин, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.