Какие модели появились на авторынке в мае 2020 года?

Несмотря на глубокий кризис, который переживает сейчас автомобильная отрасль, в мае 2020 года российский рынок не покинула ни одна модель. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» на основе мониторинга модельных рядов брендов. Кроме того, они выяснили, какие модели поступили в продажу, получили спецверсии или стали доступны для заказа в мае 2020 года.

Оказалось, что в последний весенний месяц три модели прошли рестайлинг – Bentley Continental GT, Skoda Rapid и Volkswagen Polo, а одна модель, Volkswagen Jetta, вернулась на рынок после годового отсутствия. Кроме того, в этот период российский авторынок пополнился новым брендом – компания Volvo Cars начала продажи электрифицированных версий своих моделей под маркой Recharge.

Для трех моделей премиальных брендов были разработаны спецсерии – MINI John Cooper Works GP, MINI Moscow Red и BMW M4 Edition ///M Heritage. А одна модель из массового сегмента, Geely Coolray, обзавелась новой базовой комплектацией.

Кроме того, для 13 моделей стали известны рублевые цены и начался прием заказов. Отметим, что среди них только одна модель из массового сегмента – кроссовер Renault Kaptur, а все остальные принадлежат к премиальным брендам.

Более подробную информацию об этих моделях можно найти здесь.