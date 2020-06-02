Российские дилеры Toyota возобновляют работу

Компания «Тойота Мотор» возвращается к работе в полном объеме и перезапускает работу своей дилерской сети. По состоянию на 1 июня вся дилерская сеть Toyota возобновила операционную деятельность: все дилеры оказывают услуги сервиса и горячей линии, более 80% шоу-румов Toyota открыты для клиентов, сообщает пресс-служба японской марки.

Для того чтобы минимизировать количество контактов в процессе покупки, на сайте www.toyota.ru и сайтах всех дилеров клиенты могут узнать о наличии автомобиля на складе, рассчитать и удаленно оформить кредит, а также внести предоплату. Ряд дилеров бренда предоставляет возможность внести предоплату или полностью оплатить выбранный автомобиль онлайн после заключения договора. Количество дилеров постоянно растет, и до конца года возможность онлайн-оплаты появится у 70% дилерской сети Toyota.

Напомним, в апреле российские дилеры Toyota реализовали 2565 автомобилей, что на 70% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 29796 машин (-1%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,2% против 5,9% в январе-апреле 2019-го, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение полноразмерного кроссовера Toyota Highlander появится на российском рынке летом 2020 года. Построенный на новой глобальной архитектуре TNGA, Toyota Highlander четвертого поколения увеличился в габаритах и получил новый дизайн экстерьера.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».